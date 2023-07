La Russa, l'auto della scorta contro il camion dei vigili del fuoco: tre feriti

di Redazione web

Un incidente stradale senza gravi conseguenze ha visto coinvolta la scorta del presidente del Senato Ignazio La Russa, che non era sull'auto, e una vettura dei vigili del fuoco, in via Castelmorrone, all'angolo con via Modena, a Milano.

Il bilancio dei feriti

Tre persone, tra vigili del fuoco e carabinieri, sono rimaste leggermente ferite. A quanto si è saputo, il mezzo dei vigili stava procedendo con le sirene accese mentre la scorta stava transitando con il semaforo verde. Sulla dinamica stanno facendo verifiche gli agenti del Polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA