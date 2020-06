Sfera Ebbasta e Andrea Petagna, dopo l'emergenza Covid riapre l'healty fast food del duo

Da pochi giorni ha riaperto a Milano Healthy Color, il coloratissimo Healthy fast food del cantante multiplatino Sfera Ebbasta e del calciatore di serie A Andrea Petagna in Via della Moscova.



Dopo l'emergenza Covid19, che ha rivoluzionato le abitudini di vita dei cittadini, Healthy Color è ripartito con la predisposizione di tutti i sistemi di sicurezza adeguati a norma di legge. Non solo: l'healthy fast food milanese ha ideato una soluzione creativa in grado di risolvere le problematiche connesse con il distanziamento sociale.



ZERO FILA ZERO SBATTI: questo il messaggio contenuto in un cartello esposto in via della Moscova 41 e nei monitor all'interno del locale. Appena sotto compare un QR Code, che i clienti possono inquadrare per sfogliare le varie voci del menù e ordinare direttamente dal proprio smartphone senza dover toccar con mano alcun dispositivo o menù cartaceo esterno. L'ordine può essere concluso dal cliente anche a distanza da Healthy Color, senza il bisogno di creare file o assembramenti sul marciapiede davanti al locale.



I due proprietari sono entusiasti per la riapertura di Healthy Color: “Abbiamo preso la decisione di chiudere al primo campanello di allarme della diffusione del Covid, sospendendo anche le attività di delivery che ci erano consentite. - dichiara Sfera Ebbasta - La sicurezza di tutti i nostri dipendenti, collaboratori e clienti è la nostra priorità, ieri come oggi".



"Riapriamo finalmente le porte di un locale che ha messo al primo posto lo stile di vita Healthy, sin dal giorno zero. - dichiara Andrea Petagna - Oggi il nostro messaggio deve essere ancora più profondo e condiviso".



Healthy Color riapre le porte con tantissime novità all'interno del menù, rivisitato con l'aggiunta di nuovi poke, smoothie bowl, insalate e soprattutto un nuovissimo piatto tutto da scoprire che sarà disponibile da martedì 9 Giugno: l'Healthy Burger, un fantastico bao bun da 100 grammi farcito con le ricette e i sapori salutari tipici di Healthy Color.



A partire dal 9 Giugno l’Healthy Burger sarà godibile in quattro differenti varianti: salmone, tonno, pollo al curry e carne di fassona.



Da Healthy color le sorprese non finiscono qui… un’altra novità può essere trovata invece nei frigoriferi del celebre food corner. Si tratta dei coloratissimi Healthy Squeeze: i nuovi centrifugati firmati Healthy Color, prodotti in collaborazione con Barba’n’Juice, centrifugati che contengono solo gli zuccheri della frutta, senza conservanti chimici, ideali in ogni momento della giornata grazie alle diverse proprietà di ogni juice (Digestive - Detox - Draining - Pre Workout - Post Workout - Mineral Salt).



Healthy Color è soprattutto un modo di concepire e vedere il mondo, sano e a colori. Healthy Color significa rispetto non solo nei confronti del proprio corpo ma principalmente verso il pianeta. Salute, Ecologia e Sostenibilità sono alcuni dei valori chiave che guidano il processo di ogni singola preparazione del nuovo Healthy fast food targato Sfera Ebbasta e Andrea Petagna. Stare bene con sè stessi è prima di tutto quello che serve per stare bene con gli altri e con l’ambiente. Vivere HEALTHY è il primo passo per la ricerca della felicità, Vivere Color il secondo.



Healthy Color è 100% alcol free ed eco-friendly. Una curiosità decisamente color: il nome di ogni poke deriva dal colore del suo riso. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA