Cede la piattaforma della gru, morti due operai: «Volo di 15 metri». Tragedia al Golf Club

Due morti e un ferito grave. È il drammatico bilancio dell'incidente sul lavoro a Noverasco di Opera, nel Milanese, ieri mattina, verso le 10. È ceduto il cestello della gru mentre i tre operai stavano potando gli alberi ad alto fusto del golf club Le Rovedine in via Carl Marx 16.

Due operai morti sul lavoro, stavano potando gli alberi di un golf club

Due operai morti a Milano, Vigili del Fuoco: «Guasto al cestello, indagini in corso»

La piattaforma è precipitata nel vuoto e si è schiantata al suolo: un volo di almeno 15 metri che è stato fatale per Angelo Giovanni Zanin, 51 anni, titolare della Zanin Vivai, di Lungavilla, nel Pavese, e Dario Beira, 69 anni, che lavorava per la ditta di famiglia, la Lattoniera Edile Pavese, fornitrice della piattaforma aerea. I due uomini sono morti sul colpo, mentre il ferito è un operaio di 25 anni, di Casteggio (Pavia) che stava imparando il mestiere da Zanin: è stato disincastrato dai resti della piattaforma dai vigili del fuoco, poi è stato trasferito in codice rosso al Niguarda per traumi al cranio e al torace, frattura delle gambe e di un braccio.

INCIDENTE Secondo una prima ricostruzione, Zanin, che lavorava periodicamente per il Golf club, era nel cestello che si è sgnaciato insieme al 25enne per potare un grande pioppo ammalato del centro sportivo, adiacente a una scuola elementare. Non è chiaro se i due fossero imbragati. Beira, invece, sembra che fosse alla base del braccio meccanico. Sul posto sono intervenuti pompieri e agenti della polizia locale per i rilievi del caso, oltre ai soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte di Zanin e di Beira. C'è ancora speranza per il 21enne.

INDAGINI Il pm di turno, Enrico Pavone, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e per lesioni colpose e sequestrato il macchinario che era stato noleggiato per ricostruire la dinamica dell'incidente: sotto accusa la saldatura fra il braccio, la gru e il cestello. Sulla causa della rottura sono comunque in corso le indagini, mentre sul corpo dei defunti è stata disposta l'autopsia.

TESTIMONIANZE Negli ultimi due anni più volte erano caduti rami sulla scuola elementare, senza ferire nessuno, ma per questo il Golf club aveva incaricato Zanin di tagliare il pioppo.

NO MORTI BIANCHE Sono 22 da inizio anno, in Lombardia, 117 nel 2022. «Non si può, non si deve morire sul lavoro, la salute e la sicurezza sonp la priorità delle priorità del mercato del lavoro», dicono da Fai Cisl Milano Metropoli, Flai Cgil Milano e Uila Uil Milano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 07:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA