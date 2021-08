Gino Strada, chiusa la camera ardente: 11mila visite in tre giorni

Gino Strada, chiusa oggi la camera ardente: 11.000 le visite in tre giorni. Si è chiusa alle 14 la sala in cui sono esposte le ceneri del medico di guerra, allestita a 'Casa Emergency', in zona Ticinese a Milano.

Leggi anche > A Roma i funerali di Nicoletta Orsomando, Maria Giovanna Elmi: «Sarà sempre con noi»

Si è chiusa oggi la camera ardente dedicata al fondatore di Emergency Gino Strada, rimasta aperta nella sede milanese dell'organizzazione umanitaria da sabato pomeriggio. In tre giorni sono state quasi 11mila le persone che hanno voluto rendere omaggio al medico di guerra.

Nelle ultime ore di apertura, hanno fatto capolino nella sala in cui erano esposte le ceneri di Strada, oltre a diversi cittadini comuni, anche gli assessori comunali di Milano Gabriele Rabaiotti, Pier Francesco Maran e Paolo Limonta, gli esponenti Dem Pierfrancesco Majorino, Emanuele Fiano e Gian Mario Fragomeli, il giornalista Michele Serra e la cantante Fiorella Mannoia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA