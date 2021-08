di Ida Di Grazia

A Roma i funerali di Nicoletta Orsomando, Maria Giovanna Elmi: «Sarà sempre con noi». Un caloroso applauso ha salutato il feretro della storica annunciatrice Rai scomparsa il 21 agosto fa a Roma, all'età di 92 anni. I funerali questa mattina presso Chiesa di Santa Maria in Trastevere.

Si sono svolti questa mattina, i funerali di Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice della Rai scomparsa pochi giorni fa. Nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, tra le persone che hanno voluto rendere l’ultimo saluto alla più celebre delle “signorine buonasera” ci sono le colleghe e amiche di una vita: Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Rosanna Canale e Paola Perissi, oltre ai familiari e qualche persona comune che ha voluto salutare questo volto gentile della Tv. Tra le corone di fiori anche quella dalla Rai, dove Nicoletta Orsomando ha lavorato per piu' di quarant'anni.

«Nicoletta è come se fosse ancora qui con noi, ma con tutta la gente - ha detto Maria Giovanna Elmi amica e collega di Nicoletta Orsomando - Non c'è persona o giornale che non dedichi uno spazio a Nicoletta. E' un regalo bellissimo che il pubblico può fare a chi fa il nostro lavoro. Penso che lei da lassù sia contenta di vedere quello che ha fatto. A distanza di tanti anni non c’è quotidiano o programma televisivo che non la ricordi con tanto affetto, come se avesse annunciato fino a ieri. Nicoletta sarà sempre con noi».

«La signora Orsomando - ha dichiarato l'annunciatroce Alessandra Canale - è la signora della televisione. Io ricordo la sua grande professionalità, rigore, serietà e umanità. Diceva sempre che bisogna tirare la carretta»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 13:47

