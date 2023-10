Milano, Franco Gabrielli nuovo delegato del sindaco Sala per la sicurezza: «Non siamo a Gotham City»

di Redazione web

L'ex capo della polizia Franco Gabrielli è stato nominato delegato del sindaco di Milano per la sicurezza e la coesione sociale. Giuseppe Sala lo ha annunciato oggi aggiungendo che nasce un comitato strategico composto da lui, Gabrielli, l'assessore al Welfare Lamberto Bertolè e alla Sicurezza Marco Granelli. «Sono riuscito a portare a casa il migliore che c'è » ha detto Sala. «Milano - ha proseguito - può essere un buon laboratorio, anche politico. La sinistra deve dare risposte alla richiesta della sicurezza che viene dalla gente e non può essere solo repressione».

Gabrielli quindi non si sostituirà agli assessori ma lavorerà con loro (avrà l'ufficio accanto a quello dell'assessore Granelli) per proporre strategie. «Dobbiamo accettare le critiche ingiuste ma non mi fa piacere se mi si descrive come uno che sottovaluta il tema della sicurezza» ha osservato Sala. «Sono un po' stufo che qualcuno mi butti addosso che non me ne occupo». Il sindaco ha ribadito che a Milano non c'è una «emergenza sicurezza» ma una questione vera «di disagio montante e di coesione sociale che fa fatica ad essere come nel passato».

Premessa numero uno: «Milano non è Gotham City». Appena nominato delegato a Sicurezza e coesione sociale dal sindaco Giuseppe Sala, l'ex capo della polizia Franco Gaabrielli, in pensione dal primo luglio ed ora docente a contratto per i prossimi tre anni dell'Sda Bocconi, lo premette parlando con i giornalisti del nuovo incarico. «Ora ho bisogno di studiare. Ogni realtà è diversa e nessuno ha ricette salvifiche. Mi ha intrigato- ha aggiunto - che il sindaco Sala non pensasse a un capo espiatorio, a un uomo solo al comando» ma a un lavoro di gruppo «confrontandomi con chi ha le responsabilità » ovvero sindaco e assessori. 'Secondo me Milano è una realtà in cui è possibile percorrere strade nuove in temi di sicurezza. Già unirla con la coesione sociale - ha osservato - è significativo«.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA