Aggrediti e accoltellati per strada nella notte: tre ragazzi feriti. Uno è in codice rosso

Due aggressioni a colpi di coltello nella notte tra sabato e domenica a Milano. Sono stati soccorsi dal 118 tre ragazzi, tutti stranieri e di giovane età. Due feriti sono lievi, il terzo invece è grave in ospedale. Gli episodi sono successi nella zona sudovest del capoluogo lombardo e la forze dell'ordine non escludono che siano collegati tra loro.

Le aggressioni: cosa è successo

I primi due feriti sono stati colpiti in via Savona, intorno alle 4.30. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 20 anni è stato trovato con gravi ferite al volto, collo e torace, forse causate da un coccio di bottiglia, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano.

Alla stessa ora, nella non distante via Giambellino, c'è stata la seconda aggressione: è stato soccorso un altro giovane straniero, di 33 anni, con ferite da taglio al torace. È stato ricoverato in codice giallo al Policlinico di Milano. La polizia sta indagando sulle due aggressioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 15:46

