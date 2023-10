Festa (autogestita) del Leonardo da Vinci con duemila persone finisce nel caos: spray al peperoncino tra la folla e malori per l’alcol FOTO

di Redazione web

La festa autogestita di inizio anno dello storico liceo Leonardo da Vinci di Milano è finita nel caos con risse, disordini, spray al peperoncino e momenti di alta tensione. In via Respighi, davanti alla scuola, hanno partecipato duemila giovanissimi che hanno ballato in uno dei tanti «reprise party», le feste studentesche abusive e autogestite, che si susseguono in queste settimane, per celebrare l’inizio della scuola. Una festa pensata per gli studenti del «Leo» e i loro amici, ma la voce è girata e si sono presentate compagnie esterne. Le immagini di quanto successo pubblicate da Milanobelladadio.

Cosa è successo

La festa sarebbe filata liscia e senza problemi fino a mezzanotte, quando la serata è stata interrotta bruscamente per alcuni capannelli di rissa accesi, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni e riportato dal Corriere della Sera, per qualcuno che avrebbe spruzzato spray al peperoncino nella folla creando il panico tra i ragazzi.

