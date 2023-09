Pedone travolto da una moto in viale Jenner: è in coma al Niguarda

di Redazione web

Un pedone è stato investito oggi, poco prima delle 17.30, mentre stava attraversando in viale Jenner a Milano. La vittima è un uomo di 62 anni intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Secondo i primi accertamenti pare che il pedone stesse attraversando la strad di corsa e lontano dalle strisce.

Il motociclista non ha riportato conseguenze gravi

È in coma, in pericolo di vita. Il motociclista che lo ha investito, in sella a una Harley Davidson, è stato invece visitato al Fatebenefratelli, ma non ha riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, e i soccorritori del 118

