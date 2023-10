Omicidio ad Arezzo, muore accoltellato a 38 anni dopo una rissa. Caccia ai killer

di Redazione web

Un 38enne accoltellato durante una rissa a Terranuova Bracciolini (Arezzo) è successivamente morto in ospedale. L'aggressione c'è stata intorno alle 7, in via Poggilupi, nei pressi del casello dell'A1 e di un locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le ricerche di chi ha accoltellato il 38enne.

Da chiarire la dinamica e i motivi della rissa. Le indagini sono in corso. Il personale del 118 ha soccorso l'uomo riuscendo a portarlo ancora in vita all'ospedale della Gruccia di Montevarchi (Arezzo) ma nonostante l'intervento e le cure dei sanitari il 38enne è morto.

La rissa è stata fra un gruppo di dominicani fuori da un locale

Il 38enne ucciso ha ricevuto da un connazionale una coltellata mortale al collo. L'aggressore è fuggito e i carabinieri lo stanno cercando. Secondo prime informazioni erano ubriachi o comunque in stato di alterazione.

L'aggressione è avvenuta in una zona commerciale molto transitata tra Terranuova Bracciolini e Montevarchi. Via Poggilupi è la strada per il casello Valdarno dell'A1 ed è costeggiata da capannoni con tante attività di vario tipo, fra cui il locale davanti a cui i dominicani si sono scontrati.

