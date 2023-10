Mamma di due figli muore a 26 anni in palestra: «Colpita da un attrezzo». Diana era un'insegnante di scuola elementare

di Redazione web

Una città sotto choc. Trujillo, nella regione di La Libertad, Perù, è sconvolta dal tragico evento accaduto in una palestra, l'Energy Plus. Diana Luz Ruiz Caballero, 26 anni, è morta lo scorso lunedì, 25 settembre, mentre si allenava su una dei macchinari della struttura. Diana era un'insegnante di scuola elementare e madre di due bambini.

L'incidente in palestra

Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di un colpo alla testa. Dei testimoni, avrebbero riferito al media Infobae, che la causa della tragedia è stato un colpo alla testa che Diana ha subito entrando in contatto con uno degli attrezzi della palestra. Nonostante l'allarme del personale della struttura per richiedere assistenza medica d'urgenza, i primi soccorritori arrivati ​​sul posto non sono riusciti a salvare la vita della giovane.

MUJER MUERE AL INTERIOR DE GIMNASIO EN URB SANTO DOMINGUITO : Ella fue identificada como Diana Luz Ruiz Caballero, quién se habría golpeado la cabeza al resbalar de una de las maquinas y fallecido al instante. Pubblicato da Pagina Oficial Residencial Villa Marina - Salaverry su Lunedì 25 settembre 2023

Diana era un'insegnante e una mamma

Diana Ruiz Caballero era un'insegnante di scuola elementare e madre di due bambini. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente. La polizia ha escluso l'ipotesi di una rissa con altre persone in palestra. Finora non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Acompañamos en su dolor a la familia de nuestra hermanita rosina, Diana Luz Ruiz Caballero, perteneciente a la promoción... Pubblicato da Ex Alumnas de la Centenaria IE "Santa Rosa" su Martedì 26 settembre 2023

La famiglia della giovane mamma è sotto choc

Profondo dolore nella comunità di Trujillo.

