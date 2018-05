Facchinetti e Fogli, 50 anni di grande musica e amicizia vera

Per i fan dei Pooh, è il concerto perfetto. Per Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, il piacere di una serata insieme a suonare la “loro” musica.

Il duo è stasera agli Arcimboldi, recuperando la data saltata del 7 aprile. Chiusa le reunion dei Pooh due anni fa, Facchinetti e Fogli, insieme nel gruppo dal 1966 al 1972, hanno registrato in coppia il nuovo album “Insieme”, contenente il singolo “Il segreto del tempo”, portato anche all’ultimo Festival di Sanremo.



Un sodalizio artistico che celebra un’amicizia lunga cinquant’anni. Un pregio e un difetto per ciascuno di voi? «Riccardo è un vero amico, con il senso dei valori veri. Il suo principale difetto? Forse troppo poco diretto, sempre molto attento alle parole, a volte anche a suo discapito», spiega Facchinetti. Risponde Fogli: «Roberto è sicuramente un amico e un uomo molto forte, con un carattere deciso. Un difetto suo sta forse nel fatto che mangia sempre troppo risotto e alla fine spiega spesso anche ai cuochi come andrebbe cucinato». Nel disco, si possono ascoltare anche due brani firmati da Stefano D’Orazio, ex batterista dei Pooh, e testi dello storico paroliere della band, Valerio Negrini, scomparso nel 2013. Queste e tutti i brani storici del gruppo saranno in scaletta stasera.

