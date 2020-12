Empanadas del Flaco inaugura a Milano: lo street food del trio stellato Press, Perdomo e Piras

Inaugurato il 4 dicembre 2020 a Milano Empanadas del Flaco, ristorante di empanadas, tipicità culinaria popolare del Sud America, nato dall’idea imprenditoriale degli chef Simon Press e Matias Perdomo e del maître e sommelier Thomas Piras, già proprietari di Contraste, premiato nel novembre 2017 con una stella Michelin, e soci di altri progetti come Exit Gastronomia Urbana in piazza Erculea a Milano, il marchio di distribuzione di vini Abere ed Exit Pastificio Urbano, attualmente in fase di apertura.

Empanadas del Flaco ha aperto le porte al pubblico in via San Maurilio 4 a Milano, nei pressi della popolare via Torino. La collaborazione dei tre professionisti, fin dal 2011, è il frutto di una grande amicizia che li ha portati a mettersi in proprio e ad ampliare a piccoli passi i loro progetti di ristorazione, spinti dal concetto di ospitalità e di cucina che li accomuna e dalla stessa voglia di sperimentare.

L’idea delle empanadas nasce dalla passione di Simon Press per questo cibo a lui così caro e familiare: non è un caso, infatti, che le empanadas siano “del Flaco”, il soprannome di Simon, originario di Buenos Aires. Il locale e il packaging sono ispirati alla tradizione e ai colori del mercato de La Boca. “Le empanadas in Sud America sono l’equivalente della pizza in Italia, un tratto distintivo, racchiudono tutta la praticità e il gusto del cibo di strada. Abbiamo assaggiato empanadas ogni giorno per settimane al fine di trovare la ricetta perfetta e per il momento abbiamo scelto di proporre i gusti più tradizionali” spiegano i tre soci. Il format si presta perfettamente al consumo da asporto, una necessità che, con l’emergenza sanitaria in corso, diventa fondamentale: “La scelta della location in pieno centro è strategica per essere vicini a un pubblico giovane e fresco, che cerca una soluzione pratica e gustosa per il pranzo o per la cena. Quando sarà di nuovo possibile saremo felici di incontrare i nostri clienti in via San Maurilio, ma per il momento ci accontentiamo di servire per l’asporto e di spedire direttamente a casa un po’ di spirito latino”.

Il format di Empanadas del Flaco punta ad avvicinarsi ai giovani con una sua identità specifica e autonoma rispetto a tutte le altre attività dei tre partner del progetto, che commentano: “Si tratta di qualcosa di completamente nuovo per noi e che finalmente ci permette di relazionarci con un pubblico vasto. Il progetto è ambizioso soprattutto perché ricade in un momento storico non particolarmente felice per la ristorazione, ma crediamo che il prodotto sarà in grado di conquistare il pubblico milanese e non solo”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 13:29

