Ea7 Emporio Armani Sportour, a Bormio star dell'evento la campionessa Elisa Di Francisca

EA7 Emporio Armani Tour si è svolta a Bormio, una delle più rinomate stazioni sciistiche d’Italia, dove le varie attività hanno richiamato sulla neve moltissimi appassionati. Per l’occasione EA7 ha messo a disposizione una selezione di giacche della collezione A/I 18/19, per un test direttamente sulle piste. Gli sciatori hanno potuto apprezzarne stile e aspetto tecnico. Madrina della prima tappa del tour organizzato da RCS Sports & Events è stata Elisa Di Francisca. “Manifestazione fantastica, è stato un piacere essere ospite della prima tappa, spero di portare fortuna al tour”, ha dichiarato il doppio oro olimpico nel fioretto individuale e a squadre a Londra 2012, e argento in quello individuale a Rio 2016, che ha poi aggiunto: “Questo format è perfetto per coinvolgere tutti perché ci sono tante attività con livelli di difficoltà diversi. Lo consiglio per chi vuole trascorrere un weekend all’insegna di sport e divertimento”.



La prima delle sei tappe dell’si è svolta a Bormio, una delle più rinomate stazioni sciistiche d’Italia, dove le varie attività hanno richiamato sulla neve moltissimi appassionati. Per l’occasione EA7 ha messo a disposizione una selezione di giacche della collezione A/I 18/19, per un test direttamente sulle piste. Gli sciatori hanno potuto apprezzarne stile e aspetto tecnico. Madrina della prima tappa del tour organizzato da RCS Sports & Events è stata. “Manifestazione fantastica, è stato un piacere essere ospite della prima tappa, spero di portare fortuna al tour”, ha dichiarato il doppio oro olimpico nel fioretto individuale e a squadre a Londra 2012, e argento in quello individuale a Rio 2016, che ha poi aggiunto: “Questo format è perfetto per coinvolgere tutti perché ci sono tante attività con livelli di difficoltà diversi. Lo consiglio per chi vuole trascorrere un weekend all’insegna di sport e divertimento”.

Luogo centrale dell’evento è stato lo Sportour Village, situato presso il Park Funivia Bormio Ski. Tra le attività in calendario di questo primo appuntamento, ha registrato grande successo la we glow, la discesa collettiva in notturna sulle piste da sci, seguita dallo Snow Party. Molto apprezzate anche la ski style preskige, la sessione di allenamento per il perfezionamento della tecnica sciistica; lo snowbike, la nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo su ghiaccio e neve grazie alle fat bike e il giro di pista, la discesa da gigante non convenzionale attraverso 21 porte ispirate alle tappe del prossimo Giro d’Italia, che accompagnerà con il suo Trofeo Senza Fine tutto il tour. Le attività di promozione e intrattenimento sono state curate da Radio 105, presente sia nel Villaggio che presso la postazione in quota, situata a Bormio 2000, con un punto musicale allestito all’arrivo degli impianti. I dj Bryan Ronzani e Valeria Oliveri hanno animato la tre giorni di sole e di neve. Durante la tappa, i visitatori hanno avuto l’opportunità di salire a bordo del Vibram Sole Factor Mobile Lab, autentico laboratorio su ruote per scoprire le prestazioni della rivoluzionaria tecnologia Vibram Arctic Grip e personalizzare le proprie calzature.



Il Tour proseguirà il prossimo weekend (25-27 gennaio) a Corvara, in Val Badia, dove sarà possibile provare tutte le attività che hanno esordito a Bormio e che caratterizzeranno l’intero tour.