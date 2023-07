Milano, Duomo in realtà aumentata: quattro salti nella Storia e alle cave di marmo

di Elena Fausta Gadeschi

Viaggio nel tempo nella cattedrale. La Veneranda Fabbrica del Duomo ha già inaugurato due nuovi percorsi immersivi alla scoperta della storia del più grande cantiere cittadino. Grazie al supporto degli smartglasses, forme e immagini in realtà aumentata accompagnano il visitatore, in un racconto scandito in 11 tappe, che illustrano vetrate e capitelli, descrivono organo, presbiterio e Nivola, e raccontano l’area archeologica del battistero e della piazza antica attraverso i secoli. Il percorso prosegue in di San Gottardo in Corte, dove un visore consente un tour virtuale a oltre 20 metri d’altezza alla Cava di Candoglia, Val d’Ossola, da cui proviene il marmo. Una voce ricostruisce l’itinerario digitale in modo interattivo, consentendo, nella fase finale, di divertirsi a scolpire con martello e scalpello alcuni dettagli delle guglie.

Intanto, la cattedrale sta registrando visitatori record: «Nel dopo Covid il Duomo si sta confermando come luogo privilegiato», afferma Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica.

I due tour, in collaborazione con AnotheReality e Art-Glass, e con il contributo di Fondazione Cariplo e American Express, sono prenotabili su duomomilano.it.

