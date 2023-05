Schiacciato dal tronco di un albero, Daniele muore a 33 anni: era papà di un bambino di pochi mesi

di Redazione Web

Un ragazzo di 33 anni è morto a Bagolino, in provincia di Brescia, schiacciato da un tronco mentre stava tagliando un albero. La vittima - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - è rimasta schiacciata da un tronco che non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorritori, l'uomo era già morto.

Fabio muore a 28 anni mentre taglia l'erba di casa col trattorino: «Sgozzato da un ramo»

Incidente terribile, morto un ragazzo: Mattia aveva 28 anni. Lo schianto in auto contro un albero

Daniele era papà da pochi mesi

La vittima si chiamava Daniele Salvini ed era padre di un bambino di otto mesi. Secondo le prime ricostruzioni a travolgerlo non è stata la pianta che stava direttamente tagliando, ma una vicina danneggiata da anni dopo la tempesta Vaia del 2018. Il 33enne era residente nel paese della Valsabbia, in provincia di Brescia, lavorava per un'azienda locale ed era sposato da poco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA