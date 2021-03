Covid Lombardia, oggi 66 morti e 5.809 nuovi contagi. Da lunedì zona rossa

Sono 5.809 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Protezione civile di oggi, 13 marzo, pubblicato anche dal ministero della Salute. Si registrano altri 66 morti nella regione, che da lunedì passerà in zona rossa.

Salgono così a 29.159 i decessi in Lombardia dall'inizio della pandemia. In aumento anche i pazienti in ospedale: in tutto sono 6.068 (+159 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in area non critica e 694 (+27) quelli in terapia intensiva. Attualmente i positivi nella regione sono 94.493, mentre i dimessi/guariti sono 539.052. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.378 tamponi.

Continuano a crescere i ricoveri per Covid in Lombardia dove con 59.378 tamponi eseguito si sono registrati 5.809 nuovi casi positivi. I pazienti in terapia intensiva sono 694, 25 più di ieri, e negli altri reparti sono 6068, 159 più di ieri. Sono 66 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 29.159. Per quanto riguarda le Province, prima per nuovi contagi è Milano con 1.426 casi, seguita da Brescia con 869, Monza con 750, Bergamo con 438. E poi ancora Pavia con 421, Como con 379, Varese con 349, Cremona con 332, Mantova con 326, Lecco con 246, Sondrio con 90 e Lodi con 84.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA