Covid in Lombardia, il bollettino di martedì 27 aprile 2021: 1.369 nuovi casi e 54 morti

Covid in Lombardia, il bollettino di martedì 27 aprile 2021: nelle ultime 24 ore accertati 1.369 nuovi casi (150 a Milano città) su 35.798 test tra tamponi e antigenici. Comunicati anche altri 54 morti e 1.228 guariti.

Leggi anche > Bollettino Covid di martedì 27 aprile: 373 morti e 10.404 casi in più. Tasso di positività cala al 3,43%

Scende sotto 600 il numero di pazienti in terapia intensiva (sono 582, 19 meno di ieri) ed è di 3.819 negli altri reparti (-5). Sono invece 54 i morti, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 32.742. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 432 contagi di cui 150 in città, a Brescia 162, a Varese 151, a Monza 135, a Pavia 93, a Como 82, a Bergamo 78, a Mantova 77, a Sondrio 50, a Lodi 19 e a Lecco 16.

Crescono di giorno in giorno, i numeri della 'macchina vaccinale' della Lombardia in vista di un approvvigionamento finalmente massiccio delle dosi. Solo nella giornata di oggi, infatti, sono state raggiunte le 86.733 somministrazioni. Di queste, 22.139 hanno riguardato soggetti tra i 60 e i 70 anni, 30.831 persone tra i 70 e gli 80 anni e 13.378 fragili.

Gli attuali positivi in Lombardia sono 53.051, di cui 48.650 in isolamento, 3.819 ricoverati e 582 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 797.658 casi totali, con 32.742 deceduti e 711.865 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 21:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA