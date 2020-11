Coronavirus in Lombardia, bollettino 25 novembre: 155 morti e 5.173 nuovi positivi. Calano i ricoverati

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 25 novembre. I nuovi positivi registrati oggi nella regione sono 5.173, con 155 morti: boom di guariti, ben 15.749 nelle ultime 24 ore, con il dato sugli attualmente positivi che scende a 138.029 (10.731 in meno di ieri).

I ricoverati con sintomi sono 8.114 (246 in meno di ieri) mentre aumentano ancora le terapie intensive: i malati gravi sono 942 (+10). in isolamento domiciliare invece 128.973 persone (-10.495 rispetto a ieri). I tamponi effettuati sono stati 42.063, le persone testate 14.856, la percentuale di positivi su tamponi effettuati è del 12,3%, leggermente più alta rispetto alla media nazionale che è dell’11,24%.

Per quanto riguarda le singole province è ancora Milano la città con più casi con 2.261 positivi in più (517 in città), seguita da Varese (463), Brescia (391), Como (376), Monza-Brianza (369) e Pavia (307). Sotto i 200 casi invece Sondrio (177), Bergamo (153), Lecco (149), Mantova (139), Lodi (125) e Cremona (119).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 18:13

