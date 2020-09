Coronavirus in Lombardia, 3 morti e 218 nuovi positivi con 21mila tamponi. 88 casi a Milano

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il bollettino di oggi mercoledì 9 settembre della Lombardia, comunicato dalla regione: i, di cui 39 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. I tamponi effettuati sono stati 21.368.con il totale delle vittime che sale a 16.891.112 invece i guariti nell'ultimo giorno, stabili le terapie intensive (27 come ieri) e inin altri reparti (252, 4 in più). Per quanto riguarda i dati delle singole province, oggi 88 casi a Milano (di cui 50 in città), 24 a Brescia e Varese, 16 a Pavia, 14 a Monza-Brianza, 13 a Mantova, 12 a Bergamo, 7 a Cremona, 5 a Lodi, 3 a Lecco e Sondrio e 2 a Como. Nessuna provincia a contagio zero.