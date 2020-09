Coronavirus in Lombardia, 2 morti e 159 nuovi positivi. Nessun caso a Sondrio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 18:26

, i dati di oggi mercoledì 16 settembre comunicati dalla regione: con 17.831 tamponi i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 159, di cui 18 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologici. Due i decessi, con il totale delle vittime che sale a 16.905, mentre i guariti e dimessi sono 152.Stabili i(30, uno in più) e i ricoverati in altri reparti (264, uno in più). Per quanto riguarda le province, 60 casi a Milano (24 in città), 15 a Monza-Brianza, 14 a Brescia e Lodi, 13 a Varese, 10 a Mantova, 6 a Pavia, 4 a Bergamo, 2 a Cremona, Lecco e Como. Nessun nuovo caso a Sondrio.