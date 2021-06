Concorezzo, 15enne morto nel sonno: l'ipotesi Covid prevale sull'arresto cardiaco. Disposta l'autopsia

Un 15enne di Concorezzo (Monza-Brianza) è morto nel sonno nella sua camera da letto. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma una volta scartata l'ipotesi dell'arresto cardiaco ora non si esclude che il giovane possa aver contratto il Covid.

La tragedia è avvenuta giovedì scorso: il ragazzo, che frequentava il Mapelli di Monza, in un primo momento sembrava deceduto per arresto cardiaco. L'ipotesi è però stata scartata, mentre prende corpo quella di un'embolia polmonare fatale e per questo motivo è stata disposta l'autopsia. La salma del 15enne è stata trasferita venerdì all'ospedale di Vimercate per le indagini e sottoposta al test di verifica, a cui sarebbe stata sottoposta anche la famiglia del ragazzo. Lo riporta Il Giorno.

I genitori del ragazzo, che lo volevano lasciar riposare più a lungo del solito dopo la fine della scuola, avevano deciso di non svegliarlo. Quando però il ragazzo non si era ancora alzato, i genitori si erano allarmati e hanno fatto la drammatica scoperta. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile e secondo il medico legale ed il medico di famiglia è da escludere ogni causa esterna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 08:17

