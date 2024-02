Litiga con il compagno e gli dà fuoco: lui si salva gettandosi sotto la doccia. In casa c'era la figlioletta di 2 anni

di Redazione web

Ha provato a dare fuoco al compagno durante una terribile lite degenerata per via dell'alcol. Una donna di 38 anni, Clarissa Da Costa, di nazionalità brasiliana, è stata arrestata venerdì sera per tentato omicidio dopo aver aggredito il compagno Alessandro Ruggeri, 35enne operaio, dandogli fuoco: l'uomo si è salvato in maniera rocambolesca gettandosi sotto la doccia, ma ha ustioni di secondo grado sul 30% del corpo.

La lite davanti alla bambina

La vicenda è avvenuta a Nembro, in provincia di Bergamo, nella casa in cui i due convivono insieme alla figlioletta di due anni: la bambina non avrebbe assistito alla scena perché in una stanza diversa, ma era comunque in casa quando è successo il fatto.

Secondo una prima ricostruzione Clarissa aveva iniziato a litigare con Ruggeri già dalla mattina al telefono, lite poi continuata in casa: lei lo avrebbe minacciato prima con un trinciapolli, poi con due coltelli, lui le avrebbe messo le mani al collo ma sarebbero stati gli amici a dividerli. Successivamente uno dei due sarebbe uscito per andare a prendere da mangiare, e in quel momento Clarissa ha buttato alcol sul compagno e ha provato a dargli fuoco, prima di fuggire. Riportata a casa dall'amico, è stata arrestata dai carabinieri e ora si trova in carcere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA