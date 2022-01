Party di Capodanno illegale: 350 giovani in pista a ballare senza mascherine

In discoteca senza mascherine a Milano per festeggiare il Capodanno. Non solo hanno sfidato il divieto di organizzare feste, ma hanno anche ballato in centinaia senza alcun dispositivo di protezione. Gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Milano, la scorsa notte, sono intervenuti per verificare il rispetto della normativa anti Covid19 ed hanno scoperto due locali dove erano state organizzate feste di fine anno.

Leggi anche > Rave party ad Arezzo, in 500 all'Alpe di Poti: tensione con polizia e carabinieri

In una discoteca di via Massarani alle 3.10 circa, i poliziotti hanno accertato la presenza di circa 350 persone che, in gran parte senza mascherina, ballavano con musica ad alto volume. Stop alla festa e sanzione all'organizzatore. Poco prima durante un controllo in un ristorante in via della Chiusa sono state trovate circa 150 persone, tutte con posto a sedere. Anche qui gran parte dei clienti ballava senza mascherine, sulle note di un dj. Musica interrotta e per il titolare è scattata la sanzione amministrativa per aver organizzato una festa/evento nonostante il divieto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Gennaio 2022, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA