Cade con la bici in un fossato e muore

Un pensionato di 76 anni ha perso la vita oggi a Cisano Bergamasco: Giorgio Maggioni, di Merate (Lecco), stava percorrendo via Milano, quando è stato visto sbandare, perdere l'equilibrio e cadere nel fossato profondo poco meno di un metro e che costeggia la strada che collega la Bergamasca al Lecchese. Sul posto sono arrivati gli operatori della Croce Bianca di Merate e l'elicottero del 112 di Bergamo, ma per il pensionato non c'è stato nulla da fare. I carabinieri di Cisano si sono occupati dei rilievi dell'incidente. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 19:49

