Borseggiatrici derubavano turisti in centro a Milano: arrestate madre e figlia bulgare

di Redazione web

A Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadine bulgare di 24 e 21 anni, con precedenti specifici, per furto. Intorno alle 17 di ieri, gli agenti della 6° Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, hanno individuato le due donne all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II mentre, con fare sospetto, osservavano i numerosi turisti presenti, focalizzandosi sulle loro borse o zaini.

L'intervento della polizia

I poliziotti hanno seguito le due, già note alle forze dell’ordine per i loro precedenti specifici, che si sono accodate ad una coppia di turiste straniere, madre e figlia cittadine irlandesi, che stavano percorrendo la Galleria in direzione del Duomo. Le due ragazze approfittando delle numerose persone presenti, si sono poste alle spalle della madre di 54 anni e con destrezza, mentre la 24 enne faceva da palo coprendo col proprio corpo la 21 enne, questa apriva la borsa della vittima riuscendo a prenderne il portafogli per poi nasconderlo sotto la propria borsa per poi scappare.

Gli agenti le hanno subito bloccate in via Silvio Pellico, proprio mentre si stavano dividendo il denaro, 90 euro, trovato nel portafoglio della vittima.

La vittima, ancora ignara di essere stata derubata, è stata rintracciata dai poliziotti e, in Questura, ha formalizzato l’accaduto ed è rientrando in possesso del suo portafoglio.

Il modus operandi

Il modus operandi uttilizzato dalle borseggiatrici è quello di fingersi turiste straniere che entrano all’interno delle varie attività commerciali e, dopo essersi avvicinate alla vittima individuata, spesso turista, la derubano dei propri effetti personali, per poi allontanarsi indisturbate con il bottino. Le due cittadine bulgare saranno giudicate questa mattina per direttissima.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA