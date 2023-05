«Zingara, ti spacco la faccia»: aggredita sul treno una studentessa marocchina VIDEO

di Redazione Web

Aggressione in treno. E' quanto successo alla studentessa modenese Ikram Jarmouni che, mentre andava a Roma nei giorni scorsi per ritirare il 'Premio America giovani per il talento universitario alla Camera dei deputati, si è imbattuta in un brutto episodio. Diretta nella Capitale per la cerimonia di consegna del riconoscimento, la modenese è stata aggredita verbalmente, con accuse a sfondo razziale, sul treno su cui viaggiava insieme a un'amica.

Questo è il video dell'aggressione razzista e sessista subita dalla studentessa Ikram Jarmouni, premiata pochi giorni fa come eccellenza italiana alla Camera.

A segnalarlo è la stessa 22enne di origine marocchina con un post su Instagram. La ragazza, attivista per i diritti umani e studentessa magistrale in Diritti umani e Governance multilivello all'università di Padova ha pubblicato il video di quanto accaduto in treno. «Lunedì 8 maggio - scrive - sono stata premiata come studentessa d'eccellenza italiana in Parlamento. Lo stesso giorno, mentre ero in treno verso Roma, sono stata aggredita, insultata e minacciata di morte per il colore della mia pelle.

Nel video che la giovane ha rilanciato su Instagram e Twitter si vede un uomo, fermato e placato da altri passeggeri che lo invitano ad allontanarsi, mentre lui si rivolge alla giovane con parole volgari e offensivi anche a sfondo razziale, gridandole più volte «zingara» e anche «ti spacco la faccia».

