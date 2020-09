Berlusconi, 84° compleanno in quarantena con la compagna Marta: oggi il risultato dell'ultimo tampone

Compleanno in quarantena per Silvio Berlusconi, l'ex premier trovato positivo al coronavirus ormai quasi un mese fa, e che proprio per via del Covid ha passato anche diversi giorni in ospedale con una polmonite bilaterale. Oggi il Cavaliere compie 84 anni: un compleanno decisamente inedito, in isolamento nella sua villa brianzola insieme alla sua compagna, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, anche lei positiva al tampone.

Oggi dovrebbe arrivare il risultato dell'ultimo tampone a cui Berlusconi si è sottoposto: vista la situazione non sono previsti festeggiamenti per gli 84 anni del leader di Forza Italia, e gli auguri di famigliari e amici dovranno arrivare tramite telefonate e videocollegamenti. Ieri il Cav si è sottoposto a tampone, dopo che quasi un mese fa era risultato positivo con una carica virale «da record», come lo stesso Berlusconi l'ha definita. Se questo tampone sarà negativo, ne servirà poi un secondo consecutivo con lo stesso esito per considerare l'ex premier guarito.



GLI AUGURI DI TAJANI E GELMINI «Io ho scommesso non solo sull'Imprenditore, non solo sul Politico, ma ho scommesso nella mia vita anche sull'Uomo Berlusconi. Non c'è un grande imprenditore, non c'è un grande politico, se quel grande imprenditore e grande politico non è un grande Uomo. Buon compleanno Silvio!», le parole di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, con un video di auguri.



«Buon compleanno, a nome di tutto il gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, al Presidente Silvio Berlusconi. Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante. Auguri di cuore da tutta la comunità azzurra», gli auguri invece dell'ex ministro Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 10:35

