Beppe Sala si prepara al bis: «Sette temi per il futuro». Ecco quali saranno

Beppe Sala si prepara al bis per Milano: in un post su Facebook, il sindaco del capoluogo lombardo lancia un'iniziativa su sette temi per il futuro della città, a partire dal 12 ottobre. Forse un preambolo per la futura ricandidatura dello stesso Sala a primo cittadino milanese: «Qualche settimana fa avevo lanciato l'idea di chiedere alla città, in considerazione delle lezioni che la crisi del Covid sta dando a noi e a tutto il mondo, di impegnarsi direttamente in una profonda riflessione sul futuro di Milano

La città ha risposto immediatamente e le migliori espressioni del mondo della ricerca, dell'università, delle imprese e del terzo settore hanno espresso la consueta vitalità con cui Milano interpreta le sue prospettive. Nasce così un'iniziativa che parte dal 12 ottobre, coinvolge tutte le componenti della città e si articola su sette temi». «I sette temi - spiega Sala - rappresentano le sfide a cui Milano intende rispondere in modo articolato ed efficace per disegnare il suo nuovo futuro: la metropoli dei quartieri; in transizione ambientale; una città in salute; smart&working; il bisogno di Milano; nascere, crescere e vivere a Milano; una città che crea, sa e forma».



I lavori, fa sapere il sindaco, «si articoleranno in momenti distinti. Inizieranno con la creazione di un tavolo di lavoro per ogni tema composto da esperti delle materie provenienti da realtà pubbliche e private. A questi tavoli, ospitati nelle sedi di alcune delle più prestigiose istituzioni della città scelte per la loro competenza nelle materie in questione, si discuterà, a porte chiuse, dei temi per elaborarne i principali contenuti».

"C'È QUESTIONE SUD MA ANCHE QUESTIONE NORD" «In Italia c'è una questione del Sud tanto quanto c'è una una questione Nord, e io non voglio che il Nord sia rappresentato solo dalla Lega», ha detto Sala a Saronno durante un comizio in piazza a sostegno del candidato sindaco Augusto Airoldi, al quale è intervenuto anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti. «Rispetto gli avversari, ma c'è un modo diverso, una via fatta di crescita e solidarietà che deve caratterizzare questa sinistra larga. Questo è un obbligo», ha detto Sala.



«I risultati di questi lavori - prosegue Sala - saranno presentati poi in sette giornate diverse, ognuna dedicata a un singolo tema. Queste giornate, a loro volta ospitate nelle diverse sedi del Piccolo Teatro e trasmesse on line, vedranno la presentazione di ogni tema e la loro discussione da parte di rappresentanti dei saperi, degli interessi e delle rappresentanze di tutta la città. Il risultato di questi confronti sarà patrimonio collettivo di tutta Milano e dei suoi interessi». «Infine - conclude - è mia intenzione, successivamente, organizzare una serie di dialoghi (anch'essi trasmessi on line) durante i quali mi confronterò con personalità del mondo della politica, della conoscenza e della creatività per raccogliere le loro idee e i loro spunti sul futuro di Milano. L'obiettivo è chiudere il tutto per il 7 novembre».

