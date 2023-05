Baby gang di minorenni egiziani blocca le scale mobili della metro per rapinare due ragazzi

di Redazione web

Baby gang di minorenni egiziani tenta una rapina nella metro di Milano. Sono stati denunciati per tentata rapina dai carabinieri quattro minorenni eche avevano cercato di derubare due giovani all'interno della fermata della metro Moscova a Milano.

Il branco ha bloccato le vittime sulle scale mobili



Le vittime della tentata rapina sono due giovani di 25 e 26 anni. L'episodio è accaduto ieri sera, introno alle 23 e 30: I due si trovavano sulle scale mobili della fermata metro

«Moscova» e stavano andando verso l'uscita, quando il gruppetto ha bloccato le scale schiacciando il pulsante di emergenza e li ha raggiunti di corsa, aggredendoli. Volevano i telefoni o i soldi ma i due hannno reagito e i minori sono fuggiti.

Si erano tutti allontanati dalle comunità dove erano ospiti

All'uscita, però, sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile che li hanno circondati e bloccati. Sono tre 17enni e un 15enne, tutti arrivati in Sicilia tra l'estate e il novembre 2022 e che già varie volte si erano allontanati dalle comunità dove erano ospiti tra Messina, Catania, Roma, Pesaro e Milano. I quattro, che hanno precedenti di polizia per fatti analoghi, sono stati collocati in due comunità di Milano e Cremona.

