Lara, 29 anni, ha un malore e viene ricoverata due volte: poi la morte improvvisa

Ha avvertito un forte malore e ha chiesto aiuto all'ospedale. Lara Stefana, 29 anni, per due volte è stata ricoverata per una miocardite, un'improvvisa infiammazione del muscolo cardiaco in due nosocomi diversi, ma i medici non sono riusciti a salvarla. La giovane donna, originario di Rezzato, in provincia di Brescia, da qualche giorno non stava bene. Nella notte tra il 2 e 3 maggio, è stata soccorsa e portata in ospedale, ma Lara è rimasta vittima di una miocardite fulminante, che l’ha portata via alla vita e agli affetti più cari, scrivono i giornali locali.

Tristezza social

Tantissimi i messaggi di cordoglio e tristezza sui social, nche da parte dell'Avis comunale, di cui è volontaria la mamma della vittima: "Con profonda commozione partecipiamo al lutto di Raffaella e familiari per la repentina scomparsa della figlia Lara".

Famiglia nel dolore

La 29enne era molto amata in paese e lo si capisce dalle centinaia di messaggi di cordoglio affidati a Facebook, in cui tutti ricordano il suo sorriso e la sua simpatia. Sotto choc i due genitori della 29enne Lara, Raffaella e Gianni, con cui viveva insieme all’amata sorella Elena ed alla nonna Lina.

Donazione organi

Dopo il decesso di Lara, l'ennesimo gesto di generosità della famiglia che ha deciso per l'espianto degli organi, donati per salvare la vita di un altro essere umano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 18:25

