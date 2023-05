A Milano si usano sempre più i monopattini: superato 1 milione di corse in poco più di 2 anni

Monopattini boom a Milano. Le statistiche parlano chiaro: Voi Technology, azienda svedese di micromobilità dedicata ai servizi di sharing in Europa, raggiunge il traguardo di più 1 milione di corse effettuate nella città di Milano e 2,3 milioni di chilometri percorsi, dal suo arrivo nel capoluogo lombardo. In poco più di 2 anni, oltre 110.000 utenti milanesi di Voi hanno percorso in monopattino una distanza pari a 6 volte quella tra la Terra e la Luna. Con una media di 2,2 km a corsa, i milanesi utilizzano maggiormente il monopattino per spostarsi nella fascia oraria tra le 18.00 e le 19.00, a conferma dell’utilità e dell’efficienza di usare questi mezzi per muoversi in centro città dopo il lavoro. In media, un tragitto ha la durata di 11 minuti, tempo necessario per raggiungere la stazione della metropolitana o del treno più vicina dal proprio ufficio, a supporto di un viaggio intermodale, per rientrare nelle proprie abitazioni o per raggiungere gli amici per l’aperitivo.

Le zone in cui le corse iniziano e finiscono maggiormente sono infatti Porta Venezia, Cordusio e Stazione Centrale, mentre i tragitti più effettuati sono:

● MM Sondrio - Paolo Sarpi

● MM Zara - Scalo Farini

● Stazione Centrale - Città Studi

● Porta Romana - Corvetto

● Porta Venezia - Porta Magenta

Infine, le fasce d’orario con maggiore percorrenza dei monopattini sono quelle comprese tra le 17:00 e le 21:00 in cui avvengono circa il 33% delle corse totali, e dalle 11:00 alle 17:00, in cui si muove un altro 30% del totale. Inoltre, grazie al servizio Voi Technology sono stati sostituiti con corse in monopattino oltre 145 mila tragitti in auto private con un risparmio di emissioni pari a 30Kg di particelle PM2.5 e 45,5 tonnellate di CO2. Per ottenere lo stesso risultato, si sarebbero dovuti piantare solo a Milano circa 673 alberi con già 10 anni di vita.

“In un contesto in cui sono presenti 7 operatori, fra i quali Voi Technology è stato uno degli ultimi ad attivare il proprio servizio, aver raggiunto il traguardo del milione di corse effettuate a Milano ci indica che Voi, con i suoi monopattini corallo, è sicuramente una delle prime scelte per i milanesi in termini di micro mobilità elettrica in sharing.” Ha affermato Folco Gervasutti, Communication Manager per il Sud Europa in Voi Technology “Se parliamo di statistiche, questo dato si traduce in circa 33.500 corse al mese, ovvero più di 1.100 al giorno. Questi dati rappresentano la riprova che i monopattini rappresentano per la cittadinanza una soluzione sostenibile per risolvere il problema del traffico urbano. E per questo dobbiamo ringraziare tutti i cittadini milanesi ed il popolo di pendolari che ogni giorno fa il suo ingresso in città. Per loro, nel corso del mese di aprile e maggio, lanceremo una campagna di sconti e celebrazioni che speriamo sia accolta con lo stesso affetto ed entusiasmo che ha registrato il nostro servizio”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 18:11

