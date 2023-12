Investito da auto pirata, Agostino Gualdi è morto dopo una settimana di agonia in ospedale: il suo cane aveva dato l’allarme dopo l’incidente

di Mario Landi

Non ce l'ha fatta Agostino Gualdi. Il 65enne residente a Giussano in Brianza e originario della Bergamasca, è morto in ospedale dopo una settimana di agonia. Sette giorni fa era stato investito da un'auto pirata a Verano Brianza. L’allarme era scattato quando una parente della compagna aveva visto rientrare, solo e ferito il labrador che accompagnava sempre Agostino nelle sue passeggiate. Il cane di Agostino era sanguinante.

Investito mentre era a passeggio con il suo cane

Agostino era stato investito mentre era a passeggio con il suo cane, tornato ferito verso la sua abitazione dove era stato visto e di cosnseguenza era stato dato l'allarme. I testimoni dell’incidente avevano dichiarato di aver visto l’automobilista scendere dal veicolo, darsi un’occhiata attorno e poi andarsene.

L'appello della famiglia al pirata: «Costituisciti»

Nei giorni seguenti, mentre Agostino lottava fra la vita e la morte nel reparto di Terapia intensiva del Niguarda di Milano, si sono susseguiti gli appelli al responsabile dell’incidente, perché si costituisse. A rilanciarli anche Claudio, fratello del 65enne. Nessuno si è presentato in caserma o al commissariato: chi ha investito Agostino, se verrà individuato, rischia l’accusa di omicidio stradale aggravato. Nessuno dei testimoni, pare, è riuscito ad annotare la targa. Le ricerche proseguono.

