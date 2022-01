Accoltella in casa gli anziani genitori: preso un 28enne. La coppia è gravissima

Accoltella in casa gli anziani genitori: preso un 28enne. Accade nell'hinterland di Milano, dove un giovane italiano è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ferito a coltellate alla gola i due genitori nella loro casa di Opera. La coppia, lui 83 anni, lei 63, è ora ricoverata in pericolo di vita. Il ragazzo, che avrebbe problemi psichiatrici, è stato bloccato a San Donato Milanese in mattinata dopo un inseguimento ed è piantonato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo.

Dell'episodio è stato informato per gli atti urgenti il pm di turno di Milano Paolo Filippini. Il giovane attualmente piantonato in ospedale era in cura al Cps di Rozzano (Milano). Secondo quanto riferito dai Carabinieri «l'aggressore, uscito dall'abitazione, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'altra autovettura ed è stato trasportato presso l'ospedale San Paolo di Milano».

Il 28enne, stando ad una ricostruzione degli inquirenti, dopo l'aggressione ha chiuso in casa la coppia ed è scappato e poi è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Quando è stato bloccato, a quanto si è saputo, aveva ancora le mani sporche di sangue. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa e le forze dell'ordine hanno dovuto buttare giù la porta dell'appartamento in via Cefalonia per soccorrere la coppia, ricoverata in pericolo di vita (il padre di 83 anni al Policlinico di Milano e la madre di 63 anni all'Humanitas di Rozzano). Il pm di turno Paolo Filippini è in attesa degli atti sulla vicenda tra cui il verbale di arresto.

