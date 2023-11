Estia, tra casa e rinuncia

Voglio rimanere sul classico e se la settimana scorsa vi ho raccontato l’avventura di Pandora, oggi vi parlo di Estia, figlia di Crono e di Rea, dea del focolare e custode dell'innocenza. Questa divinità era importantissima per i greci e aveva come simbolo un cerchio. Il suo altare, che non mancava mai nelle case, era formato da una piccola fiamma in un braciere rotondo che non doveva mai spegnersi. Il mito di Estia ci fa riflettere su due temi, la casa, appunto, e la rinuncia. La dea fa parte della prima generazione dell'Olimpo come Zeus, Poseidone, Ade, Era e Demetra. Estia fece un voto di castità. Poseidone e Apollo vollero sposarla, ma lei decise di mantenere la verginità per non creare un concorrente al trono di Zeus.

La dea una volta venne insidiata da Priapo, il dio della fertilità figlio di Dioniso e Afrodite, che dopo un banchetto nel quale aveva bevuto troppo cercò di violentarla.

Il culto di Estia è tra i più semplici dell'antica Grecia e non porta con se molte leggende. Il suo archetipo è importante da riscoprire in questo momento in cui occorre "mettere ordine dentro di noi", rinunciando all'esteriorità e provando a riscoprire una dimensione più intima.

