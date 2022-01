Vlahovic ha violato l'isolamento Covid per andare a Torino? La denuncia del consigliere di Fdi. Il tweet del sindaco Nardella

Dusan Vlahovic avrebbe violato l'isolamento Covid andando a Torino per le visite mediche effettuate con la Juventus. In effetti, come denunciato dal capogruppo Fdi Francesco Torselli nel Consiglio Regionale della Toscana, Vlahovic, «è risultato positivo a un tampone rapido lo scorso venerdì». Per questo in un'interrogazione chiede lumi alla Asl di competenza per sapere se al neo juventino sono stati dati dei "permessi speciali".

La Fiorentina sabato scorso aveva annunciato la positività di due giocatori senza riferirne i nomi per la privacy. Alla trasferta di Cagliari non avevano preso parte Vlahovic e Saponara. In base alle regole vigenti, è indispensabile attendere almeno sette giorni dell'accertata positività, prima di poter svolgere un successivo tampone e, se negativo, mettere fine all'isolamento. Il serbo invece - secondo l'interrogazione presentata - già al sesto giorno si sarebbe recato a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus. «Se ci sono delle regole - dichiara Torselli - queste non valgono solo per i lavoratori, gli studenti o i genitori dei bimbi che impazziscono tra normative, circolari e protocolli , ma anche per il signor Dusan Vlahovic».

Il Sindaco di Firenze Nardella, su Twitter, scrive perentorio: «Se confermata, la notizia che

Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull'isolamento lasciando anticipatamente Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione».

Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente #Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione. #covid #quarantena — Dario Nardella (@DarioNardella) January 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 20:19

