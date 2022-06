Torna a casa dopo un weekend di vacanza e sente dei rumori: non erano ladri ma occupanti abusivi

Cresce sempre di più l’occupazione abusiva di case. Il fenomeno si verifica spesso dopo lunghe assenze da parte dei proprietari, come ricoveri o malattie o, come nell'ultimo caso, di ritorno da una vacanza. Succede nel Valdarno, in provincia di Arezzo, dove un uomo, al ritorno da alcuni giorni fuori città, si è ritrovato il suo appartamento occupato da una famiglia che aveva già trasferito tutti gli affetti personali.

Quando lunedì sera, di ritorno da un weekend lungo, l'uomo è rientrato nella sua abitazione di Terranuova Bracciolini, ha sentito dei rumori. Spaventandosi, perchè pensava fossero dei ladri, ha subito chiamato il 112 per allertare i carabinieri.

In poco tempo, sul posto è accorsa una pattuglia che però ha subito riscontrato un’anomalia. Nonostante la presenza del proprietario e della volante con lampeggianti, infatti, nessuno ha fatto cenno a un tentativo di fuga.

Ed è lì che è stato scoperto tutto. Non erano dei comuni ladri, ma una coppia che aveva occupato abusivamente la casa. I carabinieri a questo punto hanno intavolato una trattativa cercando di convincere i due a lasciare la casa autonomamente.

Gli occupanti erano un uomo e una donna, già noti per essere abitualmente dediti a espedienti e reati contro il patrimonio. Dopo un lungo colloquio, i malviventi si sono convinti a lasciare la casa e a riportare via le loro cose.

Il proprietario quindi alla fine è rientrato in possesso della sua abitazione, ma ha voluto comunque sporgere denuncia per invasione di edifici e violazione di domicilio contro la coppia.

