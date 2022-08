Precipita da Piazzale Michelangelo, grave un turista di 21 anni. Insieme a lui un gruppo di amici che ha lanciato l'allarme

E' precipitato da Piazzale Michelangelo a Firenze, ed ora versa in gravi condizioni un ragazzo inglese di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane turista, era in compagnia di alcuni amici, quando nella notte è caduto da una balaustra, per motivi ancora da accertare. L'inglese è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Stando alla ricorstruzione degli agenti di polizia intervenuti sul posto, il 21enne si sarebbe sporto dalla balaustra cadendo nel vuoto; s'ipotizza l'alcol tra le cause che hanno portato il giovane a precipitare da un'altezza di dieci metri.

A dare l'allarme, intorno alle 3 di notte sono stati i suoi stessu amici insieme ad alcuni passanti. Ora spetta agli inquirenti il compito di accertare se sia stato il consumo eccessivo di alcol a far perdere l'equilibrio al giovane o se sia la conseguenza di un gioco pericoloso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 12:14

