Giovanni Padovani, arrestato per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi, non risponde al giudice: «È molto provato»

Non una parola: Giovanni Padovani, 27enne in arresto per l'omicidio dell'ex compagna Alessandra Matteuzzi, colpita a martellate martedì sera a Bologna, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida davanti al Gip Andrea Salvatore Romito.

Alessandra Matteuzzi si poteva salvare? La Procura: «Abbiamo fatto ciò che potevamo». L'ira dei familiari, la ministra Cartabia chiede accertamenti

Alessandra Matteuzzi citava Jovanotti: «L'estate è libertà». Gli ultimi post prima di essere uccisa a martellate

​«È molto provato»

Padovani, calciatore dilettante, era in tenuta sportiva, maglietta nera e pantaloncini corti verde fosforescenti.

È difeso d'ufficio dall'avvocato Enrico Buono. «È molto provato», ha detto il difensore ai giornalisti uscendo dal tribunale.

Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto convalida e carcere per omicidio aggravato dallo stalking.

Fuori dall'aula era presente anche la mamma dell'indagato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA