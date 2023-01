Frontale tra due auto, dramma ad Arezzo: morti un uomo e una donna, ferite due ventenni

Tragico incidente ieri in tarda serata ad Arezzo. Il bilancio è terribile: due persone morte, due ragazze ferite. Le vittime sono un uomo di 59 anni e una donna di 57, che si trovavano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura: su quest'ultima viaggiavano invece due ragazze di vent'anni, che sono rimaste ferite.

Frontale ad Arezzo, due morti

L'incidente è avvenuto - per cause in corso di accertamento - lungo la regionale 71 all'altezza di Borgo a Giovi. Le due giovani sono state trasportate dai sanitari inviati dal 118 in codice giallo una all'ospedale di Arezzo, l'altra alle Scotte di Siena. Sul posto i vigili del fuoco per liberare la strada, rimasta chiusa, e anche l'Enpa per soccorrere il cane che viaggiava sull'auto dei due deceduti.

