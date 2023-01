Trattore si ribalta: agricoltore muore schiacciato mentre trasporta la legna

di Redazione Web

Stava trasportando la legna quando il suo trattore si è ribaltato. Un agricoltore di 63 anni è stato travolto e ucciso dal mezzo nella mattinata di venerdì 6 gennaio. L'uomo è morto schiacciato dal trattore che stava manovrando che si è improvvisamente capovolto.

L'incidente drammatico

La tragedia è avvenuta in una zona boschiva di Chiampo, nel Vicentino. Ad allertare i soccorritori sono stati alcuni residenti della zona che hanno trovato il trattore capovolto e l'uomo incastrato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano che, con l'aiuto di un escavatore trovato sul posto, hanno alzato il trattore ed estratto l'uomo.

Il decesso

Nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto constatare la morte dell'agricoltore. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri e, secondo quanto ricostruito finora, sembra che l'uomo, che era intento a fare legna all'interno della sua proprietà sia stato travolto dal mezzo che si è improvvisamente rovesciato, per cause ancora da accertare.

