Turista francese cerca di entrare a Palazzo Pitti con la pistola: scoppia il caos. Cosa è accaduto

Beccato in giro per musei con una pistola nella fondina e il coltello nello zaino ha risposto candidamente: «E' per difesa personale». Un turista francese di 46 anni residente a Marsiglia, di professione netturbino, è stato arrestato dai carabinieri per aver cercato di entrare nei musei di Palazzo Pitti a Firenze con una pistola calibro 6,35. L'arma, dotata di caricatore con sei colpi, è stata scoperta durante i controlli di sicurezza a cui sono sottoposti tutti i visitatori. Il turista, incensurato, avrebbe spiegato ai militari di aver portato la pistola per difesa personale, come ha detto di fare anche in patria, pur senza aver mai conseguito le necessarie autorizzazioni.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione del personale di vigilanza a Palazzo Pitti che ha scoperto l'arma e ha bloccato il turista durante i controlli effettuati con il metal detector. Dalle verifiche svolte, i militari hanno accertato che l'uomo, in città per motivi turistici assieme alla moglie, aveva con sè una fondina con all'interno la pistola tedesca calibro 6,35 e il caricatore con sei colpi e custodiva dentro uno zaino un coltello a serramanico. Le armi sono state recuperate e sottoposte a sequestro. Trattenuto in camera di sicurezza, il cittadino francese sarà processato con rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 21:00

