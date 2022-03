Firenze, una panchina blu “europea” dedicata a David Sassoli

A Firenze, nel quartiere dell'Isolotto, è stata inaugurata una panchina dedicata a David Sassoli, l'ex presidente del Parlamento europeo, nato proprio nel capoluogo toscano e scomparso l'11 gennaio 2022. La panchina è di colore blu con le 12 stelle gialle della bandiera europea e si trova all'ingresso del viale dei Bambini. L'inaugurazione questa mattina alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco Alessia Bettini, dell'assessore alle politiche Giovanili Cosimo Guccione, dei promotori del progetto e dell'europarlamentare Simona Bonafè.

«David Sassoli - hanno detto Bettini e Guccione - ci ha insegnato che l'Ue non è un incidente della storià, che siamo nati e cresciuti con una visione politica improntata alla difesa dei diritti, alla tutela delle libertà, della democrazia, della dignità di tutti i cittadini, alla solidarietà tra i popoli e che dobbiamo coltivarla e non abbandonarla: questa panchina blu ci vuole ricordare tutto questo. Anche un oggetto di arredo urbano può esprimere valori così forti e potenti. Gesti simbolici come questo servono sicuramente a cementare le fondamenta di una comunità».

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 17:37

