Firenze, guida (con la patente scaduta) contromano e ubriaco: 28 enne denunciato

Stava guidando ubriaco e contromano in pieno centro storico a Firenze, quando ha incontrato sul suo percorso una volante di polizia. Il 28enne italiano è stato subito fatto fermare e sottoposto all'alcoltest. Gli agenti hanno ricosntrato un tasso alcolemico di quasi 7 volte superiore al limite consentito.

Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito dalla Questura di Firenze, l'uomo stava anche guidando con la patente scaduta da oltre un anno. Il 28enne era contromano in via de' Gori, in pieno centro storico, quando ha dovuto fare i conti con gli agenti di polizia.

Per lui è arrivata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e sanzionato, oltre che per il contromano, anche per aver guidato con la patente scaduta da, ormai, un anno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 14:20

