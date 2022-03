Studente di 14 anni precipita da una finestra della scuola: è gravissimo

Dramma a Firenze dove un ragazzo di 14 anni è precipitato da una finestra della sua classe in una scuola media paritaria in Viale Matteotti, nel capoluogo toscano: il giovane si trova ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni l'episodio sarebbe avvenuto durante il cambio dell'ora, mentre gli insegnanti si stavano avvicendando. Accertamenti della polizia, intervenuta nella scuola, sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il 14enne è stato portato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

