Effetto terremoto? Crolla un tetto nel fiorentino: due famiglie evacuate

Paura a Reggello, in provincia di Firenze, per due famiglie residenti. Una porzione di tetto di una casa è crollata in via Benedetto Croce, in località Leccio. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte, ma due nuclei familiari che abitano nella casa sono stati fatti evacuare e troveranno ospitalità dai parenti.

L'episodio è successo nella mattinata di mercoledì 4 maggio e si ipotizza che il crollo sia stato a causa delle ripetute scosse sismiche che si sono verificate nel fiorentino nelle scorse ore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. Le due unità immobiliari coinvolte sono state rese inagibili, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche personale del Comune di Reggello.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 15:53

