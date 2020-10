Voli cancellati per Covid, da quattro compagnie aeree ora arrivano anche i rimborsi

Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli. Ora i consumatori possono scegliere tra rimborso o voucher. È quanto informa l' Antitrust che ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di quattro sub-procedimenti nei confronti delle compagnie. Questi erano stati avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, motivata con il Covid, offrendo in cambio ai consumatori soltanto i voucher.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA