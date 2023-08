Marito e moglie travolti e uccisi da un'auto: Vittorio e Lucia stavano andando alla festa della trebbiatura

di Redazione web

Tragedia in Campania in provincia di Avellino. Una coppia di pensionati è stata travolta ed uccisa da un'auto nella tarda serata di ieri sulla provinciale che in Irpinia collega Sant'Angelo dei Lombardi allo scalo ferroviario dismesso di Morra de Sanctis. Le vittime si chiamavano Vittorio Biancaniello e Lucia Marino. I due, di Nusco, in provincia di Avellino, sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada per raggiungere il luogo dove era in corso la festa della trebbiatura.

Coniugi investiti e uccisi da un'auto

Le vittime dell'incidente vivevano a Nusco e stavano per trascorrere una serata di spensieratezza per la festa della trebbiatura quando sono stati investiti da un'auto. Biancaniello è morto sul colpo, la moglie mentre veniva trasportata in ospedale. Secondo le prime notizie, l'auto si sarebbe fermata dopo l'investimento. A lutto le due comunità dell'Avellinese coinvolte, quella di residenza dei due coniugi e della città dove si stava svolgendo la festa.

