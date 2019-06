Violentava bambine, arrestato dalla Polizia a Viterbo. Gli agenti hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino pakistano, residente a Viterbo e regolare sul territorio nazionale, che sarebbe responsabile del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine minori di 14 anni.

Il cittadino pakistano, informa ancora la Polizia di Viterbo, ha 29 anni e è stato arrestato dalla Squadra Mobile alle prime luci dell'alba di oggi. L'uomo sarebbe responsabile del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine minori di 14 anni. Il provvedimento cautelare, precisa la Polizia, deriva da un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Viterbo, iniziata nei primi giorni del mese di maggio e condotta dalla locale Squadra Mobile. Tutto trae origini dalle denunce dei genitori delle due ragazzine che, nella stessa giornata, nel centro storico di Viterbo, erano state molestate da uno straniero. In particolare l'uomo in due distinti frangenti ha avvicinato prima una minore mentre rientrava nella propria abitazione, poi l'altra ragazzina all'interno del portone di casa con la scusa di chiedere se nello stabile ove abitavano vi fossero appartamenti da affittare. Immediatamente venivano avviate dalla Squadra Mobile le indagini, effettuate anche attraverso l'acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dalle risultanze delle audizioni protette delle vittime, effettuate anche con il necessario apporto di uno psicologo e da quanto veniva riscontrato dalla visione di un fascicolo fotografico, il cerchio investigativo si è stretto nei confronti del pakistano che è stato identificato come l'autore di entrambe le violenze.



«Ha ottenuto la protezione dichiarando di essere omosessuale, ma questa mattina è stato arrestato per violenza sessuale su due ragazzine di nemmeno 14 anni. È la vicenda del pakistano di Viterbo:è regolare sul territorio nazionale per decisione del tribunale di Firenze», dove è stata istituita «la sezione specializzata sull' immigrazione presieduta da Luciana Breggia, relatrice della sentenza che ha escluso il Viminale dal giudizio sull'iscrizione anagrafica di un immigrato». Lo dice il Viminale, aggiungendo che,

grazie al dl Sicurezza, il pakistano potrà essere espulso

