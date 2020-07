Bengalese positivo sale sul bus per andare a vendere in spiaggia tra gli ombrelloni

Bengalese sul bus positivo, ora si cercano i passeggeri: appello dell'Asl

Si è messo in viaggio dain direzione Sabaudia consapevole di essere positivo al coronavirus . È sceso alla stazione diFossanova e da lì è salito su un autobus che lo ha portato nella nota località balneare.Ma, una volta giunto nella città pontina, l’uomo, unbengalese, è stato individuato dalla polizia locale - sembra allertata da un connazionale dell'uomo - che con il supporto dei carabinieri lo hanno fermato. Successivamente è stato trasportato, con un’autoambulanza della Croce Azzurra, con tutte le misure anti covid, presso l’Goretti di Latina Il bengalese era già stato sottoposto a due tamponi che erano risultati positivi quindi avrebbe dovuto rimanere chiuso nella sua abitazione di Roma. Invece ha viaggiato tranquillamente su treno ed autobus mettendo a rischio contagio tutti gli altri passeggeri. Se non lo avessero individuato polizia locale e carabinieri sarebbe arrivato fino in spiaggia rischiando di contagiare anche i bagnanti.